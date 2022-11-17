16-летний хавбек «Удинезе» Пафунди – 1-й игрок, дебютировавший за Италию до 17 лет

Хавбек сборной Италии Симоне Пафунди вышел на замену в товарищеском матче с Албанией (3:1) на 90-й минуте.

Полузащитник «Удинезе» первым в истории дебютировал за «скуадру адзурру» в возрасте моложе 17 лет. Накануне ему исполнилось 16 лет 8 месяцев и 2 дня.

В этом сезоне Пафунди еще не выходил на поле в составе . 22 мая в прошлом чемпионате Италии он провел 22 минуты в матче с «Салернитаной» (4:0).