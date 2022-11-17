Погба, Вернер, Жота, Кимпембе и Джеймс – в сборной пропускающих ЧМ-2022 из-за травм от The Guardian

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Челси Ливерпуль Сборная Португалии по футболу Ювентус Чарльтон сборная США по футболу МЛС Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Вильярреал Сборная Франции по футболу серия А Италия Сборная Аргентины по футболу травмы сборная Ганы по футболу Д3 Англия ЧМ-2022 Марко Ройс Поль Погба РБ Лейпциг Тимо Вернер Преснель Кимпембе Нголо Канте Диогу Жота Джовани Ло Чельсо Бен Чилуэлл Джоджо Уоллакотт Атланта Юнайтед Майлз Робинсон Футбол

Хавбек Поль Погба включен в число ключевых игроков, пропускающих ЧМ-2022 из-за травмы.

Газета The Guardian представила команду, составленную из 11 футболистов, получивших повреждения перед чемпионатом мира.

Вратарь: Джоджо Уоллакотт (Гана, «Чарльтон»);

Защитники: Рис Джеймс (Англия, «Челси»), Майлз Робинсон (США, «Атланта Юнайтед»), Преснель Кимпембе (Франция, «ПСЖ»), Бен Чилуэлл (Англия, «Челси»);

Полузащитники: Поль Погба (Франция, «Ювентус»), Нголо Канте (Франция, «Челси»), Джовани Ло Чельсо (Аргентина, «Вильярреал»), Марко Ройс (Германия, «Боруссия» Дортмунд), Диогу Жота (Португалия, «Ливерпуль»);

Нападающий: Тимо Вернер (Германия, «Лейпциг»).

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные