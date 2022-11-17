Погба, Вернер, Жота, Кимпембе и Джеймс – в сборной пропускающих ЧМ-2022 из-за травм от The Guardian
Хавбек Поль Погба включен в число ключевых игроков, пропускающих ЧМ-2022 из-за травмы.
Газета The Guardian представила команду, составленную из 11 футболистов, получивших повреждения перед чемпионатом мира.
Вратарь: Джоджо Уоллакотт (Гана, «Чарльтон»);
Защитники: Рис Джеймс (Англия, «Челси»), Майлз Робинсон (США, «Атланта Юнайтед»), Преснель Кимпембе (Франция, «ПСЖ»), Бен Чилуэлл (Англия, «Челси»);
Полузащитники: Поль Погба (Франция, «Ювентус»), Нголо Канте (Франция, «Челси»), Джовани Ло Чельсо (Аргентина, «Вильярреал»), Марко Ройс (Германия, «Боруссия» Дортмунд), Диогу Жота (Португалия, «Ливерпуль»);
Нападающий: Тимо Вернер (Германия, «Лейпциг»).
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