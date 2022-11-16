Педри о лидерстве «Барсы» в Ла Лиге: «Это было нашей целью. Хотим завоевать титул»

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Педри рассказал о лидерстве «Барселоны» в Ла Лиге.

– Важно ли было «Барселоне» уйти на перерыв, связанный с чемпионатом мира, в качестве лидеров?

– Да, это была цель, которую мы ставили перед матчем с «Осасуной». Так оно и случилось, так что мы очень довольны. Это была победа с сильным характером. Матч очень осложнился удалением Левандовского.

Против такого соперника, как «Осасуна», который очень интенсивно играет на своем поле, стало еще тяжелее. В перерыве мы знали, что должны быть сильными и воспользоваться теми шансами, которые у нас были. Так мы и сделали.

– Является ли победа в чемпионате главной целью?

– Это соревнование, которое вознаграждает самых стабильных. Чтобы достичь вершины в конце сезона, нужно быть последовательными. Мы хотим завоевать этот титул, и именно так мы будем за него бороться, – заявил полузащитник «Барселоны» и сборной Испании.

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