Педри: «Сборная Испании и «Барса» должны бороться за все трофеи»

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Педри считает, что «Барселона» и сборная Испании должны бороться за все трофеи.

– Чемпионат мира, который выиграла Испания, был первым, который ты пережил осознанно. Тебе было девять лет.

– Да, верно, это был первый. Я помню это, потому что игры и голы показывали повсюду.

– И конечно, ты стал футбольным фанатом, когда «Барса» и национальная сборная выигрывали все. Это казалось обычным делом.

– Предыдущие поколения, игравшие до нас и выигравшие все, усложняют жизнь тем, кто только начинает. Но мы – «Барса» и сборная Испании, и мы должны бороться за победу во всех турнирах, – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной Испании.

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