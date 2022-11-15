Депутат Журова о ЧМ: «Был правильный призыв болеть за сербов – они всегда нас поддерживают. Сама традиционно буду за Аргентину и Уругвай»

Светлана Журова оценила идею выступить с поддержкой сборной на ЧМ-2022.

«Правильный был призыв болеть за сербов, потому что они последовательно поддерживают нас везде, где это возможно.

Я традиционно болею за и . Уругвай, потому что я там была и поразилась, что там на улицах везде играют в футбол. Пусть это и небольшая страна, но она выигрывала чемпионат мира. Наконец, как говорится, «в футбол играют все, а выигрывает ». В общем, за немцев тоже нужно болеть, получается», – сказала депутат Госдумы.

«Россотрудничество» призвало россиян поддержать Сербию на ЧМ-2022: «Одни цвета! Одна вера! Болеем за наших!»