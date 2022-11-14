«Даже если Митровичу отрубят голову, если он лишится ноги, то все равно поедет на ЧМ-2022». Стойкович о форварде

Тренер сборной Сербии сказал, что поедет на даже без ноги.

«Я слышал, что он был на костылях [в воскресенье], но не видел его. Даже если ему отрубят голову, он поедет на чемпионат мира. Мы до сегодняшнего вечера можем внести изменения в заявку. Сомневаюсь, что это произойдет. Он поедет туда, даже если лишится ноги.

Учитывая его поведение, выступления и характер, Митрович заслуживает поездку на чемпионат мира», – сказал Драган Стойкович.

Также тренер сборной вспомнил, как нападающий играл за национальную команду с травмой.

«В той ситуации многие не стали бы играть, но он сделал это. Так что у меня нет сомнений по поводу его поездки в Катар», – сказал Стойкович.

Митрович не играл за «Фулхэм» с 29 октября. В этом сезоне у него 9 голов в 12 играх .