Игроки «Рубина» через забор покидали стадион после матча с «Енисеем». Охрана закрыла ворота раньше времени

Нескольким игрокам пришлось перелезать через забор стадиона после матча.

Инцидент произошел после игры с (2:0).

«Рубин» этот стадион арендует. Сотрудник стадиона допустил ошибку и закрыл раньше времени территорию стадиона», – сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Ранее появилась информация, что охрана «Казань-Арены» покинула стадион раньше времени, закрыв на замок все ворота. Футболисты, которые задержались в раздевалке, смогли покинуть территорию арены только через забор.