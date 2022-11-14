Игроки «Рубина» через забор покидали стадион после матча с «Енисеем». Охрана закрыла ворота раньше времени

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Нескольким игрокам «Рубина» пришлось перелезать через забор стадиона после матча.

Инцидент произошел после игры с «Енисеем» (2:0).

«Рубин» этот стадион арендует. Сотрудник стадиона допустил ошибку и закрыл раньше времени территорию стадиона», – сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Ранее появилась информация, что охрана «Казань-Арены» покинула стадион раньше времени, закрыв на замок все ворота. Футболисты, которые задержались в раздевалке, смогли покинуть территорию арены только через забор.

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