Шамиль Газизов: «Сейчас непросто всем в спорте, не только в футболе проблемы. «Уфа» не останется сиротами, у нас серьезная республика»

высказался о непростой ситуации в российском футболе.

– Сейчас непростое время для российского футбола. Как в связи с этим меняется судьба команды, есть ли какие-то финансовые проблемы?

– Сейчас непросто всем. И не только футбол испытывает проблемы в спорте. Это касается абсолютно всех.

То, что касается футбола, я могу сказать, что все будет видоизменяться. Но менеджмент клубов, РФС, моментально реагирует – и это очень важно. Еще предстоит много определенных решений, о который сейчас, наверное, говорить рано. Но отголоски их вы слышите.

Что касается финансовых аспектов, то все как было пока, то есть в нормальном состоянии, так и находится, в чем я уверен. У нас серьезная республика, и мы не останемся сиротами.

– Вы не допускаете, что команда может прекратить свое существование?

– Я в это не верю, поэтому разговаривать об этом мне бы не хотелось, – заявил генеральный директор «Уфы»в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».