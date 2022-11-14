Изидор о Франции на ЧМ: «Они все доказали в 2018-м, могут повторить успех. В команде есть обладатель «Золотого мяча»

Вильсон Изидор считает, что сборная Франции может выиграть чемпионат мира в Катаре.

все доказала в 2018 году. Она может повторить свой успех и в этот раз.

В этой команде есть обладатель «Золотого мяча» , и целая плеяда высококачественных игроков. Франция может выиграть чемпионат мира в Катаре», – сказал нападающий .

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции на групповом этапе сыграет с Австралией, Данией и Тунисом.