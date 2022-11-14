Почеттино о продлении контракта Мбаппе: «Я узнал за несколько часов до объявления. «Ты остаешься?» «Не знаю». «Ты уходишь?» «Не знаю». И так до самого конца»

Маурисио Почеттино высказался о решении Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

– Повлияли ли шум и неопределенность, связанные с будущим Мбаппе, на его выступление [в прошлом сезоне]?

На пресс-конференции меня спросили, могу ли я представить себя с Мбаппе в «ПСЖ», и я сказал «да», потому что у меня был еще один год по контракту.

Килиан всегда был спокоен, он всегда говорил, что еще не решил. Я настаивал: «Если ты подписал контракт, скажи мне – это останется между нами». Он отвечал: «Мистер, я ничего не подписывал». «Ты остаешься?» «Я не знаю». «Ты уходишь?» «Я не знаю». И так до самого конца.

Я не знаю, что произошло дальше, я узнал обо всем только за несколько часов до объявления, уже в последнем матче.

– Если бы Мбаппе попросил у вас совета, вы бы посоветовали ему уйти?

– Он никогда не просил у меня совета, вокруг него много людей, и некоторые советы бывают непрошеными. Мы много беседовали, он чаще других игроков бывал в моем кабинете.

Мы говорили о его жизни, о том, что ему нравится и не нравится – он действительно любит говорить о футболе, смотрит много игр. Иногда он присылал мне фото, как смотрит чемпионат Португалии у себя дома. С ним очень легко общаться, – сказал экс-главный тренер «ПСЖ».

В конце прошлого сезона, несмотря на активный интерес со стороны мадридского «Реала», Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ». Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.