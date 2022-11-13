Лапорта о Суперлиге: «Основателям – стартовый бонус в 1 млрд евро, каждый год – по 300 млн»

Президент «Барселоны» описал экономический эффект от участия в .

«Для клубов, основавших Суперлигу, предусмотрен начальный бонус в размере миллиарда евро. И каждый сезон в этом турнире может принести около 300 млн евро.

К тому же ключевым моментом является то, что бразды правления будут находиться в руках у клубов. УЕФА, разумеется, будет участвовать в управлении, но основная власть будет у клубов», – сказал Жоан Лапорта.

У Суперлиги появился гендиректор: он за диалог с УЕФА, обещает справедливый формат и запуск в 2024-м