Лапорта о Суперлиге: «Основателям – стартовый бонус в 1 млрд евро, каждый год – по 300 млн»
Президент «Барселоны» описал экономический эффект от участия в Суперлиге Европы.
«Для клубов, основавших Суперлигу, предусмотрен начальный бонус в размере миллиарда евро. И каждый сезон в этом турнире может принести около 300 млн евро.
К тому же ключевым моментом является то, что бразды правления будут находиться в руках у клубов. УЕФА, разумеется, будет участвовать в управлении, но основная власть будет у клубов», – сказал Жоан Лапорта.
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