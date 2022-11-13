Защитник отметил высокий уровень футболиста .

«Он мне очень нравится. Многие считают его слишком агрессивным, но я думаю, что он великолепен.

И я вижу, что в нем сочетаются два характера. Я слышал, что он в жизни прекрасный парень, очень спокойный, но на поле он другой.

Я считаю его одним из трех лучших центральных защитников поколения», – сказал Рюдигер.