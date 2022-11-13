Рюдигер включил Пепе в топ-3 центральных защитников поколения: «Его считают слишком агрессивным, но он великолепен»
Защитник «Реала» Антонио Рюдигер отметил высокий уровень футболиста «Порту» Пепе.
«Он мне очень нравится. Многие считают его слишком агрессивным, но я думаю, что он великолепен.
И я вижу, что в нем сочетаются два характера. Я слышал, что он в жизни прекрасный парень, очень спокойный, но на поле он другой.
Я считаю его одним из трех лучших центральных защитников поколения», – сказал Рюдигер.
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