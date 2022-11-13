Артета о победе над «Вулвс»: «Командный дух «Арсенала» невероятен. Игроки растут день ото дня»

дал комментарий после победы «Арсенала» над (2:0).

Об игре

«Спасибо болельщикам за поддержку и за то, как они помогли преобразовать этот клуб, спасибо каждому за энергию. Фанаты должны наслаждаться [лидерством в ].

Сегодня мы продемонстрировали другой уровень зрелости. В первые 20-30 минут мы изо всех сил пытались сломать стиль игры «Вулвс». Мы были намного лучше во втором тайме, были чуть смелее, рисковали, но не позволяли сопернику забегать за спину.

[Командный дух ] невероятен – без таких личностей мы не были бы в том положении, в котором находимся. Игроки растут день ото дня».

О замене Джаки на 16-й минуте

«У нас было несколько игроков, которые почувствовали себя плохо прямо перед началом матча. Мы не могли заменить всех, но в итоге Гранит не смог продолжать, что для него редкость.

Но мы адаптировались и нам удалось победить, и это то, что делают большие команды», – сказал главный тренер «канониров».