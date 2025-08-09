Корнеев про 19 млн евро за Ливая: «Какой-то грабеж, организованный участниками сделки! Что Гарсия сделал для того, чтобы в него вообще поверили?»

Игорь Корнеев оценил эффективность перехода Ливая Гарсии в «Спартак».

– Некоторые специалисты полагают, что Угальде сдал из-за того, что Станкович еще весной начал передергивать состав, поверил в Ливая Гарсию.

– Поверил в Ливая Гарсию?! Вы о чем? А что Гарсия сделал для того, чтобы в него вообще поверили?! У меня пока ответа нет.

А Угальде, похоже, очень ждет предложения от мадридского «Реала» или «ПСЖ». Видимо, поверил в сказки агента, которые выбили его из психологического равновесия.

– По Ливаю уже можно сделать какие-то выводы? 19 миллионов за него – явный перебор?

– Это был какой-то грабеж, четко организованный участниками сделки! По-другому и не скажешь, – сказал бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев .

Сообщалось , что «Спартак» заплатил 20 миллионов евро за трансфер Ливая Гарсии. Форвард забил 1 гол в 13 матчах за красно-белых в Мир РПЛ с учетом прошлого сезона и текущего.