Слот о том, что «Ливерпуль» – фаворит АПЛ: «Посчитал бы странным, если это из-за того, что мы немного потратились. Расходы по сравнению с другими командами не в нашу пользу за два сезона»
В это межсезонье мерсисайдский клуб потратил 295 миллионов фунтов на трансферы
– Очевидно, что мы являемся фаворитами, потому что выиграли титул в прошлом сезоне и играли очень хорошо.
На мой взгляд, ненормально говорить об этом только в контексте трат на трансферы, потому что наши чистые расходы по сравнению с другими командами не в нашу пользу, если посмотреть на последние два сезона.
Так что если мы фавориты только потому, что немного потратились, я бы посчитал это странным, ведь мы и потеряли немало.
– Вышел ли «Ливерпуль» на новый уровень?
– Я смогу сказать вам об этом только 1 сентября, потому что трансферное окно открыто еще три недели. Футболисты, которых мы пригласили, уже отлично справляются, как и ожидалось.
Но я не могу сказать вам сейчас, смогут ли эти игроки показывать одинаковый уровень игры каждые три дня. Поэтому сначала нам нужно начать сезон, – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.