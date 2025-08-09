Слот о том, что «Ливерпуль» – фаворит АПЛ: «Посчитал бы странным, если это из-за того, что мы немного потратились. Расходы по сравнению с другими командами не в нашу пользу за два сезона»

Арне Слот высказался относительно расходов «Ливерпуля» на трансферы футболистов.

В это межсезонье мерсисайдский клуб потратил 295 миллионов фунтов на трансферы

– Очевидно, что мы являемся фаворитами, потому что выиграли титул в прошлом сезоне и играли очень хорошо.

На мой взгляд, ненормально говорить об этом только в контексте трат на трансферы, потому что наши чистые расходы по сравнению с другими командами не в нашу пользу, если посмотреть на последние два сезона.

Так что если мы фавориты только потому, что немного потратились, я бы посчитал это странным, ведь мы и потеряли немало.

– Вышел ли «Ливерпуль» на новый уровень?

– Я смогу сказать вам об этом только 1 сентября, потому что трансферное окно открыто еще три недели. Футболисты, которых мы пригласили, уже отлично справляются, как и ожидалось.

Но я не могу сказать вам сейчас, смогут ли эти игроки показывать одинаковый уровень игры каждые три дня. Поэтому сначала нам нужно начать сезон, – сказал главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот .