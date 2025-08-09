«Фенербахче» недоволен арбитром после двух пенальти в матче «Галатасарая»: «Коррумпированный судейский комитет рано или поздно будет привлечен к ответственности»

«Фенербахче» выразил недовольство из-за судейства в матче «Галатасарая».

«Галатасарай » на выезде обыграл «Газиантеп» (3:0) в первом туре чемпионата Турции. В первом тайме главный арбитр матча Али Шансалан назначил два пенальти в ворота «Газиантепа».

«Прошло всего несколько минут с начала первого тура нового сезона, а судейские решения, которые остаются в памяти футбольных болельщиков, вновь приняты в пользу одной и той же команды.

Мы, как и вся Турция, стали свидетелями того, как с первого дня сезона вновь был реализован тот же сценарий, и занавес театра вновь поднялся.

Президент и совет директоров TFF (Турецкой федерации футбола – Спортс’‘) должны как можно скорее привлечь к ответственности Центральный судейский комитет.

Потому что и назначение [арбитров] ВАР, и назначение Али Шансалана на этот матч ясно показывают настрой.

Прошлое, настоящее и все прошлые и будущие связи президента Центрального судейского комитета должны быть тщательно расследованы!

Эта коррумпированная организация в турецком футболе рано или поздно будет привлечена к ответственности перед всеми», – говорится в заявлении «Фенербахче» от имени вице-президента клуба Сертача Комсуоглу.