Валуев о Дзюбе: «Хотел бы видеть его в «Зените». Только Артем знает, что он будет делать дальше»

Теги Зенит Николай Валуев Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Николай Валуев высказался о будущем Артема Дзюбы.

На прошлой неделе форвард расторг контракт с «Адана Демирспор».

«Не знаю, возможно ли сейчас возвращение Дзюбы в «Зенит». Только Артем знает, что он будет дальше делать — вернется ли в чемпионат России и в каком клубе окажется.

Но как болельщик «Зенита» я бы хотел видеть его в команде», — сказал депутат Госдумы РФ.

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