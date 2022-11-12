Валуев о Дзюбе: «Хотел бы видеть его в «Зените». Только Артем знает, что он будет делать дальше»

Николай Валуев высказался о будущем .

На прошлой неделе форвард расторг контракт с «Адана Демирспор».

«Не знаю, возможно ли сейчас возвращение Дзюбы в «Зенит». Только Артем знает, что он будет дальше делать — вернется ли в чемпионат России и в каком клубе окажется.

Но как болельщик я бы хотел видеть его в команде», — сказал депутат Госдумы РФ.

Почему Дзюба не заиграл в Турции и при чем тут Балотелли? Неочевидные детали от Эльвина Керимова