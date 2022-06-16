Сперцян недоволен своим положением в сборной Армении – после замены в игре с Шотландией он вышел из себя (Hraparak.am)

Эдуард Сперцян недоволен своим положением в сборной Армении.

14 июня сборная Армении проиграла Шотландии (1:4) в Лиге наций – это третье поражение команды Хоакина Капарроса подряд. До игры с Шотландией обстановка в сборной Армении была непростой, но после матча она еще ухудшилась.

Как пишет Hraparak.am, ссылаясь на свои источники, после замены в матче с Шотландией полузащитник Эдуард Сперцян вышел из себя и выражал недовольство решением тренера.

22-летний игрок был заменен на 58-й минуте, а до этого, в матче против , не попал в заявку. Из четырех июньских матчей Лиги наций Сперцян отыграл целиком лишь один – против Ирландии (1:0). В этой игре Эдуард забил победный гол.

Случай со Сперцяном – не единственный. Форвард решил прекратить выступления за сборную. По этой причине он даже не попал в заявку на последнюю игру , хотя с Украиной отыграл 35 минут.

Статистику Сперцяна можно изучить здесь.