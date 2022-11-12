У хавбека «Гладбаха» Хофманна 10+9 по «гол+пас» в Бундеслиге в 2022-м – больше всех среди немецких игроков в топ-5 лиг

Хавбек менхенгладбахской забил гол и сделал две результативные передачи в матче с дортмундской «Боруссией» (4:2).

30-летний игрок набрал 19 (10+9) очков по системе «гол+пас» в Бундеслиге в 2022 году. Это лучший показатель среди немецких футболистов в топ-5 лиг Европы.

В 13 матчах текущего чемпионата Германии на счету Хофманна 5 мячей и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.