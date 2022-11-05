Спаллетти про 2:1: «Аталанта» провела отличный матч, у нее есть свое лицо – как у «Сити» и «Ливерпуля»

Главный тренер подвел итоги матча с «Аталантой» (2:1) в Серии А.

«Матч получился тяжелым. Все писали, что это будут важные три очка, но разве какие-то другие три очка были бы не так важны? Все игры важные и тяжелые.

Мы должны действовать более решительно, допускать меньше ошибок в передачах, при этом стремясь идти в атаку.

«Аталанта» провела отличный матч. У некоторых команд очень хорошо видно собственное лицо – и из их числа, как и «Манчестер Сити» или .

У Кварацхелии возникли боли в спине после ушиба в матче с «Ливерпулем». Вчера стало ясно, что он не сможет сыграть, хотя мы полагали, что он восстановится быстрее. Мы решили, что ему лучше остаться дома, к тому же выход на поле без тренировок стал бы неправильным сигналом другим игрокам», – сказал Спаллетти DAZN.