Боярский о ЧМ-2022: «Без нашей команды он не имеет значения. Пускай коллективный Запад сражается между собой, посмотрю на это как на керлинг»

высказался о предстоящем .

«Смотреть буду только для того, чтобы не выпасть из обоймы болельщиков. Но болеть ни за кого не буду, пускай коллективный Запад сражается между собой, а я собираюсь просто посмотреть на красивую игру, если таковая будет, и сделаю это с уважением.

И все-таки я предпочтение отдаю домашним матчам. Несмотря на то, что чемпионат мира – это событие, без нашей команды он не имеет никакого значения. Я посмотрю на это действо как на керлинг.

Я полагаю, что рано или поздно негативное состояние наших спортсменов нивелируется со временем из соображений человечности. Спорт – это мир прежде всего, и никаких разделений на политические взгляды не должно существовать. Есть только спортивные интересы, которые не должны иметь никаких преград.

Я буду ждать, когда все поймут, что нельзя допускать, чтобы политика входила в спорт – будь то фигурное катание, футбол или шахматы. Спорт – отдельная ипостась, в которой участвуют только великие профессионалы-спортсмены, а не политики», – сказал народный артист России.