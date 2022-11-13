Ювентус — Лацио: прогноз на матч 13.11.2022, Серия А

13 ноября, в воскресенье, туринский «Ювентус» на своем поле примет римский «Лацио» в матче 15-го тура серии А. Встреча пройдет на «Альянц Стэдиум» и начнется в 22:45 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: Ф1 (0); ТМ 3.

Ювентус

Текущий сезон вызывает у болельщиков туринского клуба пока чувство разочарования: команда Массимилиано Аллегри сильно отстает от лидирующего в Серии А «Наполи» и вряд ли сможет уже побороться за скудетто, а также бесславно вылетела из Лиги Чемпионов, став третьей в своей группе.

После поражения от «Бенфики» (3:4) в гостях тиффози «Ювентуса» даже стали постить твиты с хэштегом «Аллегри аут», который быстро вошел в топы.

Впрочем руководство «Ювентуса» пока доверяет своему тренеру и не рассматривает возможность его замены. Руководители туринцев надеются, что в паузе, связанной с чемпионатом мира, Аллегри и команде удастся набрать хорошую форму и напомнить о прежнем «Ювентусе».

Хотя в чемпионате Италии «Ювентус» уже начал налаживать дела, одержав победы в последних четырех матчах.

При этом в последнем туре подопечные Аллегри обыграли на своем поле миланский «Интер» (2:0), который также находится в хорошей форме. Точными ударами в дерби Италии отметились Адриен Рабьо и Николо Фаджоли.

После удачной серии «Ювентус» поднялся на пятое место турнирной таблицы и находится всего в двух очках от зоны Лиги Чемпионов.

Однако от первого места, которое занимает «Наполи», туринцы отстают уже на 13 очков и вряд ли смогут навязать команде Лучано Спаллетти борьбу за чемпионство.

Пока «Ювентус» не очень впечатляет в атаке: команда всего лишь шестая в серии А по количеству забитых мячей и на счету туринцев всего 20 точных ударов в 13-ти турах.

Лучшим снайпером «Ювентуса» является Душан Влахович — сербский нападающий забил 6 голов, отставая от лучшего бомбардира чемпионата Виктора Осимхена из «Наполи» на два мяча.

Лацио

К матчу с «Ювентусом» «Лацио» подходит в приподнятом настроении — команда Маурицио Сарри одержала победу в римском дерби, обыграв «Рому» со счетом 1:0 благодаря голу бразильца Фелипе Андерсона.

После этой победы римляне укрепились на третьем месте в Серии А, отставая от идущего на втором месте «Милана» на три очка.

За чемпионство «Лацио» вряд ли сможет побороться, так что главная цель, стоящая перед Сарри, это попадание в Лигу Чемпионов, и пока тренер с этой задачей справляется.

В целом «Лацио» выглядит достаточно солидно в чемпионате Италии, не потерпев ни одного гостевого поражения. Пока в пассиве римлян два поражения на своем поле, но если от «Наполи» (1:2) оно вполне объяснимо, то осечка в матче с «Салеританой» (1:3) была для болельщиков «Лацио» крайне неожиданной.

Также у «Лацио» пока не складывается еврокубковая кампания: команда Сарри не смогла пробиться в плей-офф Лиги Европы, заняв в своей группе только третье место. Теперь еврокубковый сезон «Лацио» продолжит в Лиге Конференций и в стыковом матче сыграет с румынским ЧФР.

Главной ударной силой в атаке предсказуемо является лидер римлян Чиро Иммобиле — на счету нападающего 6 голов в текущем сезоне. На один мяч меньше забил полузащитник Маттиа Дзакканьи.

Ювентус — Лацио: история личных встреч

Последний раз «Лацио» обыгрывал «Ювентус» три года назад — тогда римляне одержали победу в Суперкубке Италии. В последующих пяти очных матчах трижды победа доставалась «Ювентусу», еще дважды были зафиксированы ничейные результаты.

В последний раз команды встречались в мае в предпоследнем туре чемпионата, и тогда в Турине встреча закончилась со счетом 2:2. При этом римляне смогли отыграться на шестой компенсированной минуте.

Коэффициенты букмекеров на матч Ювентус — Лацио

Букмекерские конторы дают следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Букмекерская контора Победа Ювентуса Ничья Победа Лацио ТМ 2.5 ТБ 2.5 Лига Ставок 1.99 3.60 3.85 1.92 1.86 Fonbet 1.92 3.60 3.95 1.93 1.87 Winline 1.92 3.55 3.85 1.89 1.84 Pari 1.96 3.50 3.90 1.93 1.87 1хСтавка 2.00 3.76 3.86 1.98 1.92

Аналитики букмекерских контор видят фаворитом матча хозяев поля. «Ювентус» действительно выходит из кризиса и дома не должен проиграть — можно взять в «Лиге Ставок» победу туринцев с форой 0 за 1,43.

Также матч имеет важное турнирное значение для обеих команд, которые хотят уйти на перерыв с хорошим настроением. Поэтому наверняка оба коллектива постараются надежно сыграть в защите — можно поставить на ТМ 3 за 1,52.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Где смотреть матч Ювентус – Лацио