Ювентус — Лацио: прогноз на матч 13.11.2022, Серия А
13 ноября, в воскресенье, туринский «Ювентус» на своем поле примет римский «Лацио» в матче 15-го тура серии А. Встреча пройдет на «Альянц Стэдиум» и начнется в 22:45 по московскому времени.
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Рекомендуемые ставки: Ф1 (0); ТМ 3.
Ювентус
Текущий сезон вызывает у болельщиков туринского клуба пока чувство разочарования: команда Массимилиано Аллегри сильно отстает от лидирующего в Серии А «Наполи» и вряд ли сможет уже побороться за скудетто, а также бесславно вылетела из Лиги Чемпионов, став третьей в своей группе.
После поражения от «Бенфики» (3:4) в гостях тиффози «Ювентуса» даже стали постить твиты с хэштегом «Аллегри аут», который быстро вошел в топы.
Впрочем руководство «Ювентуса» пока доверяет своему тренеру и не рассматривает возможность его замены. Руководители туринцев надеются, что в паузе, связанной с чемпионатом мира, Аллегри и команде удастся набрать хорошую форму и напомнить о прежнем «Ювентусе».
Хотя в чемпионате Италии «Ювентус» уже начал налаживать дела, одержав победы в последних четырех матчах.
При этом в последнем туре подопечные Аллегри обыграли на своем поле миланский «Интер» (2:0), который также находится в хорошей форме. Точными ударами в дерби Италии отметились Адриен Рабьо и Николо Фаджоли.
После удачной серии «Ювентус» поднялся на пятое место турнирной таблицы и находится всего в двух очках от зоны Лиги Чемпионов.
Однако от первого места, которое занимает «Наполи», туринцы отстают уже на 13 очков и вряд ли смогут навязать команде Лучано Спаллетти борьбу за чемпионство.
Пока «Ювентус» не очень впечатляет в атаке: команда всего лишь шестая в серии А по количеству забитых мячей и на счету туринцев всего 20 точных ударов в 13-ти турах.
Лучшим снайпером «Ювентуса» является Душан Влахович — сербский нападающий забил 6 голов, отставая от лучшего бомбардира чемпионата Виктора Осимхена из «Наполи» на два мяча.
Лацио
К матчу с «Ювентусом» «Лацио» подходит в приподнятом настроении — команда Маурицио Сарри одержала победу в римском дерби, обыграв «Рому» со счетом 1:0 благодаря голу бразильца Фелипе Андерсона.
После этой победы римляне укрепились на третьем месте в Серии А, отставая от идущего на втором месте «Милана» на три очка.
За чемпионство «Лацио» вряд ли сможет побороться, так что главная цель, стоящая перед Сарри, это попадание в Лигу Чемпионов, и пока тренер с этой задачей справляется.
В целом «Лацио» выглядит достаточно солидно в чемпионате Италии, не потерпев ни одного гостевого поражения. Пока в пассиве римлян два поражения на своем поле, но если от «Наполи» (1:2) оно вполне объяснимо, то осечка в матче с «Салеританой» (1:3) была для болельщиков «Лацио» крайне неожиданной.
Также у «Лацио» пока не складывается еврокубковая кампания: команда Сарри не смогла пробиться в плей-офф Лиги Европы, заняв в своей группе только третье место. Теперь еврокубковый сезон «Лацио» продолжит в Лиге Конференций и в стыковом матче сыграет с румынским ЧФР.
Главной ударной силой в атаке предсказуемо является лидер римлян Чиро Иммобиле — на счету нападающего 6 голов в текущем сезоне. На один мяч меньше забил полузащитник Маттиа Дзакканьи.
Ювентус — Лацио: история личных встреч
Последний раз «Лацио» обыгрывал «Ювентус» три года назад — тогда римляне одержали победу в Суперкубке Италии. В последующих пяти очных матчах трижды победа доставалась «Ювентусу», еще дважды были зафиксированы ничейные результаты.
В последний раз команды встречались в мае в предпоследнем туре чемпионата, и тогда в Турине встреча закончилась со счетом 2:2. При этом римляне смогли отыграться на шестой компенсированной минуте.
Коэффициенты букмекеров на матч Ювентус — Лацио
Букмекерские конторы дают следующие коэффициенты на предстоящий поединок:
|
Букмекерская контора
|
Победа Ювентуса
|
Ничья
|
Победа Лацио
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
1.99
|
3.60
|
3.85
|
1.92
|
1.86
|
1.92
|
3.60
|
3.95
|
1.93
|
1.87
|
1.92
|
3.55
|
3.85
|
1.89
|
1.84
|
1.96
|
3.50
|
3.90
|
1.93
|
1.87
|
2.00
|
3.76
|
3.86
|
1.98
|
1.92
Аналитики букмекерских контор видят фаворитом матча хозяев поля. «Ювентус» действительно выходит из кризиса и дома не должен проиграть — можно взять в «Лиге Ставок» победу туринцев с форой 0 за 1,43.
Также матч имеет важное турнирное значение для обеих команд, которые хотят уйти на перерыв с хорошим настроением. Поэтому наверняка оба коллектива постараются надежно сыграть в защите — можно поставить на ТМ 3 за 1,52.
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