Гави о Golden Boy: «Большая честь выиграть награду, которую получал Месси – величайший в истории»
Гави поделился впечатлениями от выигранной награды Golden Boy.
«Выиграть премию Golden Boy – огромная честь для меня. Каждый молодой игрок мечтает выиграть эту награду.
Очень рад и горд получить награду, которую получил такой игрок, как мой друг Педри, а также величайший игрок в истории – Лео Месси», – сказал полузащитник «Барселоны».
Вручение премии Golden Boy состоялось в Турине в понедельник. В прошлом году эту награду получил еще один игрок «Барселоны» – 19-летний Педри. Лионель Месси выигрывал этот приз в 2005 году.
Гави взял обе награды лучшему молодому – обладатели «Золотого мяча» тоже за юнца из «Барсы». Справедливо?
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