Гави о Golden Boy: «Большая честь выиграть награду, которую получал Месси – величайший в истории»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Ла Лига рейтинги Педри Golden Boy Гави Футбол

Гави поделился впечатлениями от выигранной награды Golden Boy.

«Выиграть премию Golden Boy – огромная честь для меня. Каждый молодой игрок мечтает выиграть эту награду.

Очень рад и горд получить награду, которую получил такой игрок, как мой друг Педри, а также величайший игрок в истории – Лео Месси», – сказал полузащитник «Барселоны».

Вручение премии Golden Boy состоялось в Турине в понедельник. В прошлом году эту награду получил еще один игрок «Барселоны» – 19-летний Педри. Лионель Месси выигрывал этот приз в 2005 году.

Гави взял обе награды лучшему молодому – обладатели «Золотого мяча» тоже за юнца из «Барсы». Справедливо?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные