Гави о Golden Boy: «Большая честь выиграть награду, которую получал Месси – величайший в истории»

поделился впечатлениями от выигранной награды .

«Выиграть премию Golden Boy – огромная честь для меня. Каждый молодой игрок мечтает выиграть эту награду.

Очень рад и горд получить награду, которую получил такой игрок, как мой друг Педри, а также величайший игрок в истории – Лео Месси», – сказал полузащитник «Барселоны».

Вручение премии Golden Boy состоялось в Турине в понедельник. В прошлом году эту награду получил еще один игрок «Барселоны» – 19-летний . Лионель Месси выигрывал этот приз в 2005 году.

Гави взял обе награды лучшему молодому – обладатели «Золотого мяча» тоже за юнца из «Барсы». Справедливо?