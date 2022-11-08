Мяч после удара Вальверде залетел на балкон жилого дома во время игры «Реала». Хозяин квартиры выставил его на продажу за 200 евро

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Мяч после удара Федерико Вальверде залетел на балкон жилого дома.

Вчера «Реал» на выезде проиграл «Райо Вальекано» (2:3) в 13-м туре Ла Лиги.

24-летний уругвайский хавбек в конце матча сильно пробил по воротам соперника, но мяч взмыл вверх и попал на балкон жилого дома, расположенного рядом со стадионом «Кампо де Вальекас».

Фанаты «Райо Вальекано» выразили бурную радость по этому поводу и скандировали: «Гол».

Хозяин квартиры, на балкон которой залетел мяч, выставил снаряд на продажу на платформе Wallapop.

«Феде Вальверде только что забросил мяч ко мне домой. Он немного помялся после удара, но его можно использовать», – написал мужчина и назвал цену на мяч – 200 евро.

Фото: скриншот страницы Wallapop

Вальверде так хотел спасти «Реал», что на последних минутах выбил мяч за пределы стадиона: тот улетел на балкон соседнего дома!😱

«Немного помялся, но использовать можно». Болельщик выставил на продажу мяч, прилетевший к нему на балкон от Феде Вальверде

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