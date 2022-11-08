Тикнизян о критике от фанов «Локо»: «Не все понимают, что в стоимость билетов не входит оскорбление своих футболистов»

высказался о критике «Локомотива» со стороны болельщиков.

Московский клуб сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в 16-м туре Мир и идет на 14-м месте в таблице.

– Честно скажу: положительных эмоций нет ни у меня, ни у команды. Мы очень ждали победы. К сожалению, не удалось победить. Но, тем не менее, все, кто были на поле, очень сильно старались. Хотелось бы огромное спасибо сказать болельщикам, которые присутствовали на матче, несмотря на такой мороз. Мы слышали их поддержку, для нас это очень важно. Каждый из нас хотел победить. Слава богу, что в конце получилось вырвать ничью. Одно очко – это тоже достаточно неплохо, особенно с , у которого серия без поражений.

– Команда играла до последних секунд, забила гол на 95-й минуте. Расскажи про этот эпизод.

– У нас была перспективная атака. Я понимал, что если добегу до штрафной, то мне удастся получить мяч. Я очень благодарен Антону, который сыграл со мной в стенку и своим пасом помог мне сделать прострел, с которого и получился автогол.

– Ты много сказал про болельщиков, но ты наверняка знаешь, что у некоторых из них к тебе неоднозначное отношение, особенно после недавней ситуации. Как ты к этому относишься?

– Я стараюсь абстрагироваться от негатива. Тем не менее, и позитива тоже достаточно. Людям, которые поддерживают команду, и меня в том числе, я очень благодарен. Если вспомнить конкретный эпизод после игры с «Динамо», когда я вышел на парковку, то изначально я пошел туда, чтобы люди, которые ждали в мороз, получили хотя бы автограф от футболиста своей любимой команды.

К большому сожалению, я не совладал со своими эмоциями и повелся на провокацию. Хочу сказать тем людям, которые ждали автограф, майку или фотографию, что я перед ними извиняюсь. Если посмотреть на это видео, то можно увидеть, что там стояла мать с ребенком.

Я не совладал с эмоциями, это моя большая ошибка. Я извиняюсь перед болельщиками. К сожалению, не все люди, которые приходят на стадион, понимают, что за каждым профессионалом стоит обычный человек, а в стоимость билетов не входит оскорбление своих футболистов. Я – человек, который все принимает близко к сердцу, всегда стараюсь быть искренним и относиться к людям со взаимностью. Но когда я слышу в свой адрес оскорбления после тяжелой игры, мне становится просто обидно, потому что изначально моей целью было дать людям автографы.

– Перед матчем со «Спартаком» у болельщиков большой настрой на дерби. Что можешь им сказать?

– Каждый человек, который приходит на стадион, для команды важен. Надеюсь, что со «Спартаком» будет так же много народу, как и с ЦСКА. Каждый в команде хочет победить. Я думаю, видно по самоотдаче, что мы к этой ситуации неравнодушны. Надеюсь, что в матче со «Спартаком» мы заставим наших болельщиков улыбаться, – сказал защитник «Локомотива».

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