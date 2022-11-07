Директор «Ман Сити»: «Хотим выиграть ЛЧ, но победа в АПЛ важнее. Неудачи в Европе не разрушат наш проект»
Чики Бегиристайн сказал, что «Манчестер Сити» важнее победа в АПЛ, а не в Лиге чемпионов.
«Победа в АПЛ всегда будет нашим приоритетом. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, но это очень сложно, такая зависимость от победы в ней разрушает проекты. Неудачные результаты в Европе не разрушат наш проект.
Нам нужно будет позаботиться об игроках после чемпионата мира. Будет большая ротация, мы будем следить за их формой», – сказал директор «Манчестер Сити».
«Ман Сити» и «Лейпциг» сыграют в 1/8 финала ЛЧ. У команд по одной победе в очных матчах
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