Директор «Ман Сити»: «Хотим выиграть ЛЧ, но победа в АПЛ важнее. Неудачи в Европе не разрушат наш проект»

сказал, что «Манчестер Сити» важнее победа в АПЛ, а не в Лиге чемпионов.

«Победа в всегда будет нашим приоритетом. Мы хотим выиграть чемпионов, но это очень сложно, такая зависимость от победы в ней разрушает проекты. Неудачные результаты в Европе не разрушат наш проект.

Нам нужно будет позаботиться об игроках после чемпионата мира. Будет большая ротация, мы будем следить за их формой», – сказал директор «Манчестер Сити».

«Ман Сити» и «Лейпциг» сыграют в 1/8 финала ЛЧ. У команд по одной победе в очных матчах