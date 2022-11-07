«Кике, уходи!» Фанаты «Вильярреала» недовольны Сетьеном – при нем ни одной победы в 4 матчах

Фанаты «Вильярреала» призвали главного тренера к уходу из клуба.

В воскресенье «Вильярреал» в матче уступил «Мальорке» (0:2). Это поражение стало третьим подряд, еще была ничья.

На последних минутах болельщики «желтой субмарины» скандировали: «Кике, уходи!»

«Я человек веры. Это правда, что люди были рассержены и проявили свое недовольство, потому что мы должны были выиграть эту игру.

Нам это не удалось, и это нормально, что они злятся, но я человек веры. Такое случается, потому что футбол – это не точная наука», – прокомментировал поведение болельщиков Сетьен.

Испанский специалист был назначен главным тренером 25 октября этого года.

«Вильярреал» Сетьена всухую проиграл 3 матча подряд, с «Мальоркой» был 71% владения. В карьере Кике теперь больше поражений в Ла Лиге, чем побед