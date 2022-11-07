«Вильярреал» Сетьена всухую проиграл 3 матча подряд, с «Мальоркой» был 71% владения. В карьере Кике теперь больше поражений в Ла Лиге, чем побед

еще ни разу не побеждал под руководством .

В воскресенье «Вильярреал» в матче Ла Лиги уступил «Мальорке» (0:2), владея мячом 71% времени матча.

Команда проигрывает в третьем матче подряд, и ни в одном из них «желтой субмарине» не удалось забить.

Под руководством Кике Сетьена «Вильярреал» еще не одержал ни одной победы, проиграв (0:1), (0:3) и «Мальорке» (0:2) и сыграв вничью с «Хапоэль Беер-Шева» (2:2).

После поражения от «Мальорки» количество проигранных матчей в карьере экс-тренера «Барселоны» превысило количество побед – 67 против 66 в 165 матчах .