«Вильярреал» Сетьена всухую проиграл 3 матча подряд, с «Мальоркой» был 71% владения. В карьере Кике теперь больше поражений в Ла Лиге, чем побед
«Вильярреал» еще ни разу не побеждал под руководством Кике Сетьена.
В воскресенье «Вильярреал» в матче Ла Лиги уступил «Мальорке» (0:2), владея мячом 71% времени матча.
Команда проигрывает в третьем матче подряд, и ни в одном из них «желтой субмарине» не удалось забить.
Под руководством Кике Сетьена «Вильярреал» еще не одержал ни одной победы, проиграв «Атлетику» (0:1), «Леху» (0:3) и «Мальорке» (0:2) и сыграв вничью с «Хапоэль Беер-Шева» (2:2).
После поражения от «Мальорки» количество проигранных матчей в карьере экс-тренера «Барселоны» превысило количество побед – 67 против 66 в 165 матчах Ла Лиги.
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