«Челси» нужно заплатить любые деньги за Райса». Мерфи о замене Канте

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Экс-хавбек «Ливерпуля» Дэнни Мерфи призвал «Челси» купить Деклана Райса у «Вест Хэма».

«Для «Челси» на будущее есть простое решение: подписать Деклана Райса, одного из лучших сдерживающих игроков.

Он любит «Челси». Он принимает свою роль, он обладает необходимыми навыками и будет готов играть за клуб до конца карьеры.

Нужно стиснуть зубы и купить его за любые деньги. Это лучший способ заменить Канте», – заявил Мерфи.

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