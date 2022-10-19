«Челси» нужно заплатить любые деньги за Райса». Мерфи о замене Канте

Экс-хавбек «Ливерпуля» призвал купить Деклана Райса у .

«Для «Челси» на будущее есть простое решение: подписать , одного из лучших сдерживающих игроков.

Он любит «Челси». Он принимает свою роль, он обладает необходимыми навыками и будет готов играть за клуб до конца карьеры.

Нужно стиснуть зубы и купить его за любые деньги. Это лучший способ заменить Канте», – заявил Мерфи.