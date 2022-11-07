Гендиректор Eagles Sports Management о Хабибе и «Спартаке»: «Мы были бы очень рады зайти в такой большой клуб, но не в совет директоров. У Хабиба нет на это времени»

Гендиректор Eagles Sports Management рассказал о связи Хабиба Нурмагомедова и .

– Одно время была тема, что «Спартаком» интересуются арабские шейхи.

– Да, мы об этом слышали. Набрали нашим друзьям из Manchester City Group, нам ответили: «Если мы будем заходить в какой‑то российский клуб, мы это сделаем через вас». Больше ничего конкретного я не услышал.

– А Хабибу было бы интересно работать с тем же «Спартаком»?

– Мы были бы очень рады зайти в такой большой клуб. Для Хабиба это серьезный клуб. Его отец, покойный, Абдулманап Магомедович с детства болел за «Спартак». Если была бы возможность, мы бы, конечно, поговорили.

Но Хабиб не будет заходить в совет директоров большого клуба или, условно, на должность спортивного директора. У него на это нет времени. Он может стать координатором клуба, проводить с ними сборы, помогать им ментально и все такое прочее, – заявил Магомед Магомедов.