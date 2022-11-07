Индзаги о 0:2 с «Ювентусом»: «Это несправедливый результат, но таков футбол. Мы должны брать инициативу в свои руки»
Симоне Индзаги прокомментировал поражение от Ювентуса (0:2).
«У нас был очень хороший первый тайм, и после такого выступления на этом стадионе просто нельзя уходить на перерыв при счете 0:0. Вот в чем суть сожалений.
Второй тайм мы тоже начали хорошо, но затем пропустили на контратаке. Немного утратили единство, но все еще имели шансы сравнять счет, а затем снова пропустили.
Это болезненное поражение в большом матче против нашего главного конкурента. Очевидно, что 0:2 – несправедливый результат. Но таков футбол.
К сожалению, исход таких матчей решают моменты – «Ювентус» забил своим первым ударом по воротам после контратаки, и реакция была несколько лихорадочной. Мы должны действовать лучше, брать инициативу в свои руки.
Мы одержали четыре победы подряд, и это поражение может отразиться психологически, так как это был важный матч. Нам нужно работать над стабильностью», – сказал главный тренер «Интера».
В этом сезоне «Интер» ни разу не брал очки в Серии А, проигрывая по ходу матча.
По итогам тура «Ювентус» обошел «Интер» в турнирной таблице и стал пятым, а «нерадзурри» теперь находятся на седьмой строчке, опережая «Удинезе» всего на одно очко. Лидер турнирной таблицы, «Наполи», опережает миланский клуб на 11 очков.
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