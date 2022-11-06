Карпин про 2:1 с «Динамо»: «Недоволен игрой «Ростова». Все пошло не так, но выдержали на зубах»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча с «Динамо» (2:1) в Мир РПЛ.

– У «Динамо» не было много опасных моментов. Я, конечно, недоволен игрой.

– Что пошло не так?

– Все. Это касается и первого, и второго тайма. В перерыве внесли коррективы.

Была не лучшая игра, но ребята вытерпели, выдержали на зубах, на жилах и использовали свои два момента.

– Как оцените момент с переводом Щетинина на правый фланг, с которого он забил?

– Совпадение, – сказал Карпин.

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