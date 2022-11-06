Салах забил за «Ливерпуль» в 4-м матче подряд. У Мохамеда 9 голов за 8 последних игр

Вингер забил 9 голов за 8 последних матчей.

Египтянин открыл счет в матче 15-го тура с «Тоттенхэмом», воспользовавшись передачей форварда на 11-й минуте. На 40-й он забил снова.

Салах отметился результативным ударом в четвертом матче подряд. Ранее он поразил ворота «Аякса» и «Наполи» в чемпионов, а также «Лидса» в чемпионате Англии.

Подробно со статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». 0:1 – Салах забил на 11-й. Онлайн-трансляция