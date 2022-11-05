Шунин не сыграет с «Ростовом» из-за переутомления: «Рекомендован отдых и дополнительное восстановление»

Вратарь не сыграет в матче с «Ростовом».

Бело-голубые встретятся с командой из Ростова-на-Дону в матче 16-го тура Мир .

– Действительно ли Антон Шунин пропустит матч с ?

– Да, это правда. Переутомление.

По решению тренерского и медицинского штаба рекомендовано отдых и дополнительное восстановление, – сообщили в пресс-службе московского клуба.

35-летний Шунин провел 15 матчей в нынешнем сезоне чемпионата России, сыграв четыре раза на ноль. С его статистикой можно ознакомиться здесь.