Шунин не сыграет с «Ростовом» из-за переутомления: «Рекомендован отдых и дополнительное восстановление»

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Вратарь «Динамо» Антон Шунин не сыграет в матче с «Ростовом».

Бело-голубые встретятся с командой из Ростова-на-Дону в матче 16-го тура Мир РПЛ.

– Действительно ли Антон Шунин пропустит матч с «Ростовом»?

– Да, это правда. Переутомление.

По решению тренерского и медицинского штаба рекомендовано отдых и дополнительное восстановление, – сообщили в пресс-службе московского клуба.

35-летний Шунин провел 15 матчей в нынешнем сезоне чемпионата России, сыграв четыре раза на ноль. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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