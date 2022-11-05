Михаил Кержаков о 5 пропущенных «Зенита» в первом круге: «Мне присылали фотографию, где вратарь в любительской лиге с кальяном стоит. Кто-то советует брать табуретку»

прокомментировал тот факт, что «Зенит» мало пропускает в этом сезоне.

– В этом сезоне за 15 матчей чемпионата «Зенит» пропустил пять мячей. Вам не скучно?

– Многие подтрунивают на эту тему, не только футболисты. Мне присылали фотографию, где вратарь в любительской лиге с кальяном стоит. Кто-то советует брать на поле табуретку.

На самом деле, когда соперник практически не атакует, для вратаря это худшая ситуация. Когда ты все время в работе, ты делаешь то, что привык делать на тренировках. Нередко ловишь кураж и, даже если команда про­игрывает, а ты кучу моментов наотбивал, чувствуешь себя удовлетворенным.

Если же ты сыграл на ноль в матче, где ни одного момента, психологически это непросто. Ты все время сфокусирован, сосредоточен, а после игры ощущаешь не удовлетворение, а какую-то придавленность.

– Технические элементы можно натренировать. А концентрацию?

– Это все приходит с опытом. Расскажу историю из своей жизни. Я играл за «Анжи» в Первой лиге, и у нас был матч против нижегородской «Волги». В случае выигрыша нам пообещали два выходных.

И вот минуте на 75-й мы ведем 3:0, я стою и размышляю, каким путем буду добираться до Петербурга через Москву – на «Cапсане» или на самолете. Тут дальний удар и гол. Соперник чуть игру не переломил, навал, куча моментов. Кое-как отбились, выиграли. Когда у тебя появляется такой опыт, ты понимаешь, что за долю секунды все может измениться.

– Были случаи, когда вы в прямом смысле замерзли во время матча?

– Нет. Даже если у тебя нет работы, ты как-то себя разминаешь, подстегиваешь, делаешь упражнения.

– В такие моменты, наверное, болельщиков лучше слышно?

– Да, во время матча с «Оренбургом» мне кричали: «Иди к нам, посиди!» – сказал вратарь .