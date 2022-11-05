Глушаков о «Локомотиве»: «Не думаю, что будут бороться за выживание, они не заслуживают этого»

считает, что «Локомотив» не будет бороться за выживание в Мир .

Его занимают 15-е место в турнирной таблице, имея 12 очков в 16 матчах. Столько же очков набрали «Локомотив» и «Факел» (после 15 игр).

«Не думаю, что «Локомотив» будет бороться за выживание, они не заслуживают этого.

У них тоже есть проблемы, они проигрывают матчи, это психологически давит на ребят, и они болтаются внизу», – сказал полузащитник подмосковного клуба, в свое время выступавший за .