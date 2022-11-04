Игрок АПЛ, подозревавшийся в 3 изнасилованиях, сможет сыграть на ЧМ-2022

Футболист АПЛ, арестованный летом по подозрению в изнасиловании, сможет сыграть на .

Власти Катара, где пройдет турнир, не будут применять какие-либо ограничения на въезд в страну для игрока, пока ему не предъявлены обвинения.

Имя футболиста по-прежнему не разглашается. Сообщалось, что он был задержан полицией Лондона из-за предполагаемого нападения на женщину в июне этого года.

Его допросили в связи с обвинениями в еще двух эпизодах изнасилования. Указанные случаи датируются апрелем и июнем 2021 года.

В начале июля игрока выпустили под залог, а затем стало известно о его непричастности к делу от июня 2021 года.

Ожидается, что он будет включен в состав сборной своей страны до 14 ноября. На родине футболиста заявили, что не в курсе каких-либо проблем, связанных с ним.