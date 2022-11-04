Родриго об обещании Видаля надрать задницу «Реалу»: «Думаю, он ввергнут в отчаяние. Мы это особо не обсуждаем»
Вингер «Реала» Родриго ответил Артуро Видалю.
Полузащитник «Фламенго» после победы в Кубке Либертадорес пообещал «надрать задницу» «Мадриду» на клубном чемпионате мира.
«Думаю, он ввергнут в отчаяние, хотя мы это особо не обсуждаем. Мы видели какие-то ролики, все нормально. Оставим его в покое.
Матч мы смотрели, обсуждали его. Но сейчас мы об этом не думаем, впереди у нас еще много чего.
Ближе к турниру обсудим это», – заявил бразилец.
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