Родриго об обещании Видаля надрать задницу «Реалу»: «Думаю, он ввергнут в отчаяние. Мы это особо не обсуждаем»

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Вингер «Реала» Родриго ответил Артуро Видалю.

Полузащитник «Фламенго» после победы в Кубке Либертадорес пообещал «надрать задницу» «Мадриду» на клубном чемпионате мира.

«Думаю, он ввергнут в отчаяние, хотя мы это особо не обсуждаем. Мы видели какие-то ролики, все нормально. Оставим его в покое.

Матч мы смотрели, обсуждали его. Но сейчас мы об этом не думаем, впереди у нас еще много чего.

Ближе к турниру обсудим это», – заявил бразилец.

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