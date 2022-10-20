На экс-сотрудника «Краснодара» завели дело о побоях болельщицы-инвалида

На экс-сотрудника «Краснодара» завели дело о побоях.

Осенью 2021 года болельщица «Краснодара» с ограниченными возможностями Татьяны Шкиря заявила, что сотрудник клуба Геннадий Щербина, отвечающий за работу с маломобильными болельщиками, грубо вел себя после игры с «Сочи», дважды ударил ее по руке и забрал телефон. «Краснодар» отстранил Щербину после конфликта, а Шкире приостановил реализацию билетов на стадион до конца 2021-го.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, в отношении Щербины возбудили дело об административном правонарушении по статье «Побои».

Полиция хочет провести повторную судебно-медицинскую экспертизу. Первоначальный диагноз болельщице («ушиб правого предплечья и кисти») был поставлен травматологом на основании ее жалоб. Утверждается, что от действий Щербины у болельщицы был риск перелома, так как у нее несовершенный остеогенез (хрупкость костей).

Карпов отмечает, что Щербина не хочет общаться с правоохранительными органами и отвечать на их вопросы. По данным полиции и Роспотребнадзора, он уже не работает в футбольном клубе.

По информации инсайдера, Щербина работает в компании «Инвестстрой», которая занимается реализацией билетов на матчи . Летом в кассах стадиона инвалидам предлагали его номер для решения каких-либо вопросов.