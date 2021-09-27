«Краснодар» отстранил сотрудника после конфликта с болельщицей-инвалидом. Ее саму не пустят на стадион до конца года

«Краснодар» приостановил реализацию билетов для болельщицы с ограниченными возможностями Татьяны Шкири до конца года.

Ранее Шкиря заявила, что сотрудник «Краснодара» Геннадий Щербина грубо вел себя по отношению к ней после игры 9-го тура с «Сочи» (3:0). Клуб обещал расследовать произошедшее.

Клуб уведомил болельщицу о запрете с помощью письма за подписью коммерческого директора клуба . В письме уточняется, что клуб провел расследование случившегося.

По итогам расследования Щербину отстранили от исполнения служебных обязанностей, которые связаны с непосредственной коммуникацией с людьми, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Шкире же отказали в предоставлении билетов потому, что она «неоднократно становилась непосредственной причиной безосновательных конфликтных ситуаций, возникающих как с сотрудниками клуба, так и с другими болельщиками».

Клуб уведомил болельщицу, что готов вернуться к обсуждению вопроса посещения матчей «при отсутствии каких-либо провокационных действий».

Изображение: телеграм-канал Ивана Карпова (по клику откроется крупное изображение)