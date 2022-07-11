Вильзон Изидор: «Локо» может скинуть «Зенит» с пьедестала. Это не та команда, которую невозможно обыграть»

Теги Локомотив Зенит Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Вильзон Изидор Спорт-Экспресс Футбол

Вильзон Изидор считает, что «Локомотив» может опередить «Зенит» в таблице РПЛ.

– Чем схожи российский чемпионат и французский?

– Уровень, интенсивность матчей. Оба чемпионата имеют высокий уровень игры. Плюс одна команда доминирует над остальными – «ПСЖ» и «Зенит». В России достаточно команд, которые могли бы бороться за первую пятерку во Франции.

– Как ты относишься к тому, что есть в чемпионатах безоговорочный лидер?

– Это дополнительный раздражитель. Хочется победить команду, которая считает себя лидером. «Зенит» – это не та команда, которую невозможно обыграть. Мы их не боимся. Во Франции, например, недавно чемпионами становились «Лилль» и «Монако». Почему бы нам не сделать это? Мы можем скинуть «Зенит» с пьедестала.

– В следующем сезоне «Локомотив» может оказаться в турнирной таблице выше, чем «Зенит»?

– Конечно! Будем работать над этим, – сказал нападающий «Локомотива» и бывший игрок «Монако».

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