Вильзон Изидор: «Локо» может скинуть «Зенит» с пьедестала. Это не та команда, которую невозможно обыграть»

Вильзон Изидор считает, что «Локомотив» может опередить «Зенит» в таблице РПЛ.
– Чем схожи российский чемпионат и французский?
– Уровень, интенсивность матчей. Оба чемпионата имеют высокий уровень игры. Плюс одна команда доминирует над остальными – «ПСЖ» и «Зенит». В России достаточно команд, которые могли бы бороться за первую пятерку во Франции.
– Как ты относишься к тому, что есть в чемпионатах безоговорочный лидер?
– Это дополнительный раздражитель. Хочется победить команду, которая считает себя лидером. «Зенит» – это не та команда, которую невозможно обыграть. Мы их не боимся. Во Франции, например, недавно чемпионами становились «Лилль» и «Монако». Почему бы нам не сделать это? Мы можем скинуть «Зенит» с пьедестала.
– В следующем сезоне «Локомотив» может оказаться в турнирной таблице выше, чем «Зенит»?
– Конечно! Будем работать над этим, – сказал нападающий «Локомотива» и бывший игрок «Монако».
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