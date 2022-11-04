Скалони о речи Месси перед финалом Кубка Америки: «Его слово весит больше, чем слово любого другого человека. Он всегда говорит то, что нужно»

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о роли Лео Месси в команде.

Скалони ответил на вопрос о вдохновляющей речи, которую нападающий сборной Аргентины произнес перед финалом Кубка Америки.

«Я уже давно его знаю. С годами любой человек приобретает опыт. Ты становишься старше, узнаешь больше. В 35 лет ты уже не тот человек, что в 20. Роль Месси в его командах постепенно усиливалась, он становился важнее – не только благодаря тому, что он лучший на поле, но и благодаря весу в команде.

Его слово весит куда больше, чем слово любого другого человека. Месси всегда говорит нужные вещи. Когда он говорит, все его слушают. Он действительно передает что-то особенное. Когда его речь заканчивается, другие слова уже не нужны. Есть ситуации, в которых лучше ничего не говорить.

Месси не удивляет меня, потому что он показывает, что действительно чувствует все это. Партнеры по команде тоже это ощущают, и это хорошо», – сказал тренер сборной Аргентины.