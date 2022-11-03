Ван Дейк хотел бы играть с де Брюйне: «Он невероятен. «Ливерпуль» с ним добился бы еще большего»
Защитник Вирджил ван Дейк оценил уровень хавбека «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне.
«Из тех, с кем я еще не играл, но хотел бы, я бы выбрал Кевина де Брюйне. Он невероятен. Играй он в «Ливерпуле», мы добились бы еще большего.
Он выдающийся игрок: очень хорош с мячом, высоко прессингует, забивает немало голов и обладает всеми качествами современного полузащитника и футболиста в целом», – сказал нидерландец в эфире The Overlap.
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