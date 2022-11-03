Ван Дейк хотел бы играть с де Брюйне: «Он невероятен. «Ливерпуль» с ним добился бы еще большего»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Кевин де Брюйне Вирджил ван Дейк Футбол

Защитник Вирджил ван Дейк оценил уровень хавбека «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне.

«Из тех, с кем я еще не играл, но хотел бы, я бы выбрал Кевина де Брюйне. Он невероятен. Играй он в «Ливерпуле», мы добились бы еще большего.

Он выдающийся игрок: очень хорош с мячом, высоко прессингует, забивает немало голов и обладает всеми качествами современного полузащитника и футболиста в целом», – сказал нидерландец в эфире The Overlap.

Состав «Ливерпуля» перегружен – Клоппу не до ротации. Ван Дейк играет без замен, Салах почти без замен, ТАА дали паузу только недавно

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные