Моуринью об Абрахаме: «Не нужно плакать из-за упущенных моментов. Я не сержусь на Тэмми, наоборот, доволен его игрой»

высказался о .

«Я всегда говорю своим игрокам, что если нападающий совершает ошибку и не забивает, то это не так важно по сравнению с его поведением и работой на команду. Не нужно плакать из-за этого, надо иметь мужество идти дальше.

Например, [Лоренцо] Пеллегрини не забил пенальти в матче с «Эмполи», но затем у него хватило смелости пробить пенальти в матче с «Сампдорией», и он его реализовал.

Я не сержусь на Тэмми – наоборот, я доволен его выступлением. Да, он упустил два верных момента [против «Вероны»], но для меня это не проблема.

В начале сезона он был недостаточно сосредоточен, но сейчас он помогает команде, и он будет играть», – сказал главный тренер «Ромы» на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы с «Лудогорцем». В текущем сезоне на счету английского нападающего два гола и одна голевая передача в 12 матчах.