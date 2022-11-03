Гол Мбаппе в ворота «Ювентуса» с 21 метра претендует на звание лучшего на неделе в ЛЧ

Стало известно, чьи голы претендуют на звание лучшего на неделе в чемпионов.

Гол нападающего на 13-й минуте матча с «Ювентусом» (2:1). Француз получил пас от Лионеля Месси, ушел от двух защитников и пробил с 21 метра в правый нижний угол.

Гол хавбека «Бенфики» Жоау Мариу с 27 метров в левый нижний угол, забитый на 92-й минуте игры с «Маккаби» (6:1).

Гол форварда «Баварии» Эрика-Максима Шупо-Мотинга на 72-й минуте игры с «Интером» (2:0). Нападающий пробил в левую девятку с 21 метра.

Гол полузащитника «Селтика» Жоты Невеша в ворота мадридского . Португалец забил в левый верхний угол ворот Тибо Куртуа прямым ударом со штрафного (дистанция – 22 метра).