Гол Мбаппе в ворота «Ювентуса» с 21 метра претендует на звание лучшего на неделе в ЛЧ
Стало известно, чьи голы претендуют на звание лучшего на неделе в Лиге чемпионов.
Гол нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе на 13-й минуте матча с «Ювентусом» (2:1). Француз получил пас от Лионеля Месси, ушел от двух защитников «Ювентуса» и пробил с 21 метра в правый нижний угол.
Гол хавбека «Бенфики» Жоау Мариу с 27 метров в левый нижний угол, забитый на 92-й минуте игры с «Маккаби» (6:1).
Гол форварда «Баварии» Эрика-Максима Шупо-Мотинга на 72-й минуте игры с «Интером» (2:0). Нападающий пробил в левую девятку с 21 метра.
Гол полузащитника «Селтика» Жоты Невеша в ворота мадридского «Реала». Португалец забил в левый верхний угол ворот Тибо Куртуа прямым ударом со штрафного (дистанция – 22 метра).
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