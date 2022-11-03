Кьеза сыграл впервые с января, выйдя на замену в матче с «ПСЖ». Вингер «Юве» восстановился после травмы колена

Полузащитник сыграл впервые с 9 января.

25-летний итальянец вышел на замену в матче с (1:2).

В игре заключительного тура группового этапа Кьеза появился на поле на 74-й минуте, заменив Фабио Миретти.

В январе вингер «Ювентуса» получил травму передней крестообразной связки и позже перенес операцию.

Его подробная статистика – здесь.