Кьеза сыграл впервые с января, выйдя на замену в матче с «ПСЖ». Вингер «Юве» восстановился после травмы колена
Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза сыграл впервые с 9 января.
25-летний итальянец вышел на замену в матче с «ПСЖ» (1:2).
В игре заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов Кьеза появился на поле на 74-й минуте, заменив Фабио Миретти.
В январе вингер «Ювентуса» получил травму передней крестообразной связки и позже перенес операцию.
Его подробная статистика – здесь.
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