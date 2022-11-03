Кьеза сыграл впервые с января, выйдя на замену в матче с «ПСЖ». Вингер «Юве» восстановился после травмы колена

Теги ПСЖ Ювентус лига 1 Франция серия А Италия Лига чемпионов УЕФА травмы Федерико Кьеза Футбол

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза сыграл впервые с 9 января.

25-летний итальянец вышел на замену в матче с «ПСЖ» (1:2).

В игре заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов Кьеза появился на поле на 74-й минуте, заменив Фабио Миретти.

В январе вингер «Ювентуса» получил травму передней крестообразной связки и позже перенес операцию.

Его подробная статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные