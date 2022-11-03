Расклад «ПСЖ» и «Бенфики» с равенством очков, забитых и пропущенных голов у лидеров группы – первый случай в истории ЛЧ
Расклад «ПСЖ» и «Бенфики» – первый подобный случай в истории Лиги чемпионов.
Об этом сообщает Opta.
«Бенфика» и «ПСЖ», занявшие первое и второе место в своей группе, набрали одинаковое количество очков (14) и сравнялись по показателям забитых и пропущенных мячей (16:7).
Победитель группы H определился по количеству выездных голов – разгромная победа «Бенфики» над «Маккаби» в последнем туре (6:1) позволила португальской команде обойти «ПСЖ».
«Бенфика» обошла «ПСЖ» только суммой гостевых голов – мячом на 90+2. Сработал 6-й дополнительный показатель!
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