Расклад «ПСЖ» и «Бенфики» с равенством очков, забитых и пропущенных голов у лидеров группы – первый случай в истории ЛЧ

Расклад «ПСЖ» и «Бенфики» – первый подобный случай в истории .

Об этом сообщает Opta.

и «ПСЖ», занявшие первое и второе место в своей группе, набрали одинаковое количество очков (14) и сравнялись по показателям забитых и пропущенных мячей (16:7).

Победитель группы H определился по количеству выездных голов – разгромная победа «Бенфики» над «Маккаби» в последнем туре (6:1) позволила португальской команде обойти .

«Бенфика» обошла «ПСЖ» только суммой гостевых голов – мячом на 90+2. Сработал 6-й дополнительный показатель!