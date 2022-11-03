У де Брюйне 40 (16+24) очков в 41 матче за «Ман Сити» в 2022-м. Это лучший результат среди игроков АПЛ

У Кевина де Брюйне 40 результативных действий в 41 матче за в 2022 году.

Полузащитник «Манчестер Сити» отдал голевую передачу на Хулиана Альвареса во вчерашнем матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (3:1).

Теперь на счету бельгийца 16 голов и 24 результативные передачи в 41 матче за «Манчестер Сити» в 2022 году. Это лучший результат среди футболистов, выступающих в клубах .

Следом за де Брюйне по этому показателю идет нападающий Харри Кейн, напрямую поучаствовавший в 38 голах «Тоттенхэма» за календарный год. Вингер набрал 32 балла по системе «гол+пас», полузащитник Сон Хын Мин – 25, а хавбек «Лестера» Джеймс Мэддисон – 25.

В этом сезоне де Брюйне забил 3 гола и отдал 12 результативных передач в 17 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Полную статистику 31-летнего полузащитника можно найти здесь.