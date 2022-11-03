Аллегри о 3-м месте в группе ЛЧ: «С одной стороны, «Юве» может быть удовлетворен, что попал в ЛЕ»
Массимилиано Аллегри подвел итоги выступления «Ювентуса» в Лиге чемпионов.
Туринцы проиграли «ПСЖ» (1:2) в 6-м туре группового раунда и заняли третье место, пробившись в стыки Лиги Европы.
«Я выпустил хороших футболистов, пусть у них и не было большого опыта международных матчей. Мы провели хорошую игру, но результат обидный.
Мы в Лиге Европы, завтра мы переключаемся на Серию А. Мы должны быть разозленными и сразу же вернуться к работе.
С одной стороны, мы можем быть удовлетворены выходом в ЛЕ, с другой – сердиться, что не вышли в плей-офф ЛЧ.
У нас были проблемы с травмами. С этим ничего не поделать. В воскресенье у нас матч с «Интером» – сильнейшей командой Италии. Он будет крайне важен», – сказал главный тренер «Юве».
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