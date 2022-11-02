4 из 5 немецких клубов вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Байер» сыграет в ЛЕ
Всего один немецкий клуб не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне.
Сегодня «Лейпциг» разгромил «Шахтер» в 6-м туре групповой стадии (4:0) и вышел в 1/8 финала.
Ранее в плей-офф также прошли «Бавария», «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия».
Только «Байер» не сыграет весной в плей-офф Лиги чемпионов. Леверкузенская команда заняла третье место в группе, опередив «Атлетико», и выступит в стыках Лиги Европы.
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