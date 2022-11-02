4 из 5 немецких клубов вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Байер» сыграет в ЛЕ

Всего один немецкий клуб не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне.

Сегодня разгромил в 6-м туре групповой стадии (4:0) и вышел в 1/8 финала.

Ранее в плей-офф также прошли , и дортмундская .

Только не сыграет весной в плей-офф Лиги чемпионов. Леверкузенская команда заняла третье место в группе, опередив , и выступит в стыках .